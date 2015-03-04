Російського губернатора заарештували за хабар у 5,6 млн доларів (фото)

За даними слідства, губернатор підозрюється в отриманні хабара в розмірі 5,6 мільйона доларів за укладення держконтракту на будівництво одного з блоків Южно-Сахалінської ТЕЦ. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Хорошавін був затриманий в ніч на середу і доставлений літаком у Москву.

За даними слідства, в ході обшуків у московській квартирі, на дачі і в резиденції Хорошавіна вилучено великі суми грошових коштів у рублях і іноземній валюті, а також велика кількість ювелірних прикрас.

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Сам губернатор своєї провини не визнає. За словами Хорошавіна, його могли обмовити.

Суд також заарештував до 27 квітня помічника губернатора Андрія Ікрамова, який підозрюється у посередництві у хабарництві.