Росія значно збільшила підтримку бойовиків на Донбасі - Генсек НАТО

Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг на спільній прес-конференції із прем'єр-міністром Фінляндії Олександром Стуббом у Гельсінкі, передає Дзеркало тижня.

"Ми бачимо, що Росія значно збільшила свою підтримку сепаратистам", - сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, мова йде про більше ніж тисячу одиниць важких озброєнь, включаючи бронетехніку, артилерію і сучасні системи ППО. Як наголосив генсек, ця техніка "могла бути поставлена лише Росією".

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Крім того, Столтенберг заявив, що Росія навчає бойовиків, а російські військовослужбовці присутні на території України.

Причому генсек пояснив, що у своїх твердженнях НАТО спирається на дані розвідки, а також матеріали із відкритих джерел, включаючи інформацію від спостерігачів ОБСЄ.

Причому генсек НАТО заявив, що міжнародне співтовариство визнає неприйнятною будь-яку спробу підтримуваних Росією бойовиків розширити займані ними території на сході України.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова НАТО Йенс Столтенберг звинуватив Росію у введенні в Україну понад 1000 одиниць техніки.