РФ перекинула в Україну більше тисячі одиниць техніки за останні місяці - НАТО

"Росія перевела за останні місяці понад 1000 одиниць обладнання - танків, артилерії і систем ППО, їм потрібно вивести це обладнання і припинити підтримку сепаратистів", -заявив Столтенберг на спільній прес-конференції з прем'єром Італії Маттео Ренці, пише Росбалт.

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Столтенберг в черговий раз підкреслив, що мінські угоди є найкращою основою для мирного вирішення конфлікту в Донбасі, повідомляє прес-служба альянсу.

"Я вітаю недавні ознаки зниження інтенсивності бойових дій на Україні. Я сподіваюся, що перемир'я буде дотримуватися. Зараз важливо, щоб усі сторони повністю дотримувалися угоди про припинення вогню і відвели важку зброю", - додав він.

Глава військового блоку також повідомив, що НАТО розробляє нову систему спостереження з використанням БПЛА, які будуть базуватися в Італії.