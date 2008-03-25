Медведєв пообіцяв Путіну велику і важку роботу

Обраний президент Російської Федерації, який ще не вступив на посаду, Дмитро Медведєв в інтерв`ю газеті "Financial Times", опублікованому 25 березня, виразив упевненість в тому, що його тандем з Володимиром Путіним доведе свою ефективність.

Підкреслюючи важливість роботи, яка чекає Володимира Путіна як голову уряду, Медведєв нагадав, що уряд здійснює ведення всієї економічної діяльності. "Це складна, велика, важка робота, і абсолютно очевидно, що уряд має доволі багато власних завдань. Іншими словами, все просто. Росія — це президентська республіка з сильною виконавчою владою", - сказав обраний президент.

Лента.ру