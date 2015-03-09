Лідери ЄС на саміті обговорять створення спільної європейської армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі повідомив речник Європейської комісії (ЄК) Маргарітіс Шинас, коментуючи на прохання журналістів пропозицію президента ЄК Жана-Клода Юнкера щодо створення армії ЄС.

Читайте такожМіноборони Німеччини підтримує ідею створення єдиної армії ЄС"Це питання заплановано для обговорення на саміті в червні. Комісія зараз детально проаналізує конкретний внесок, який можна зробити у цю дискусію. Для держав - членів ЄС є сенс поєднати військові та оборонні можливості", - сказав він.

За словами представника ЄК, останні дослідження показують, що "потенційно така співпраця в секторі безпеки призведе до економії до 120 млрд євро на рік".

"Ми хотіли б побачити прогрес у цій сфері", - зазначив Маргарітіс Шинас.

Він зазначив, що Жан-Клод Юнкер підготує відповідні пропозиції до червневого саміту. "Це сфера, де є багато можливостей для співпраці... Це питання набуває особливої важливості", - зазначив Маргарітіс Шинас.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав до створення загальної європейської армії. На його думку, завдяки створенню такої армії Європа зможе переконливо реагувати на загрози для миру як в самих країнах-членах, так і в сусідніх з ЄС країнах.