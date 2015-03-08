У Держдумі РФ відповіли на ініціативу створення єдиної армії ЄС

Таку заяву зробив заступник керівника фракції "Єдина Росія" в Держдумі Франц Клінцевич. "У наш ядерний вік додаткові армії ніякої безпеки не гарантують", - цитує слова Клінцевича ТАСС.

Читайте такожМЗС Британії: Росія продовжує загрожувати УкраїніПри цьому він додав, що єдина армія ЄС "може зіграти провокуючу роль".

Він також висловив жаль, що в західних політиків "вистачає совісті звинувачувати Росію в якійсь агресивності".

Як повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європа зможе адекватно і переконливо реагувати на загрозу миру як в країнах-членах, так і в сусідніх з ЄС країнах, у разі створення єдиної армії Європейського союзу. У відповідь міноборони Німеччини позитивно оцінило цю ініціативу.