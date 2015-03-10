Туск перед зустріччю з Обамою: єдність Європи та США може покласти край агресії Росії

Про це він заявив напередодні зустрічі з перезидентом США Бараком Обамою, повідомляє прес-служба РЄ.

За словами Туска, "наші супротивники з використанням пропаганди, актів насильства, порушенням суверенітету наших сусідів мають намір послабити основи політичної спільноти західного світу".

"Сьогодні ми можемо побачити з повною ясністю, що вони намагаються розділити нас, всередині Європи, а також Європу та Америку. Тільки коли ми єдині, ми зможемо покласти край агресивній політиці Росії відносно її сусідів", - заявив президент РЄ.

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Він зазначив, що під час зустрічі з американським президентом має намір обговорити питання кризи відносин з Росією в контексті України, загрози тероризму, дії так званої "Ісламістської держави", а також партнерство у сфері трансатлантичної торгівлі та інвестицій.

"Минуле показало, що тільки тоді, коли ми єдині, ми в змозі успішно боротися з тероризмом. Також завдяки тому, що ми діяли разом в області економіки торгівлі, ми зуміли добитися успіху", - наголосив Туск.