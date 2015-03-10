Туск перед зустріччю з Обамою: єдність Європи та США може покласти край агресії Росії
Президент Європейської Ради Дональд Туск переконаний, що єдність Європи та США може покласти край агресивній політиці Росії по відношенню до її сусідів.
Про це він заявив напередодні зустрічі з перезидентом США Бараком Обамою, повідомляє прес-служба РЄ.
За словами Туска, "наші супротивники з використанням пропаганди, актів насильства, порушенням суверенітету наших сусідів мають намір послабити основи політичної спільноти західного світу".
"Сьогодні ми можемо побачити з повною ясністю, що вони намагаються розділити нас, всередині Європи, а також Європу та Америку. Тільки коли ми єдині, ми зможемо покласти край агресивній політиці Росії відносно її сусідів", - заявив президент РЄ.
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Він зазначив, що під час зустрічі з американським президентом має намір обговорити питання кризи відносин з Росією в контексті України, загрози тероризму, дії так званої "Ісламістської держави", а також партнерство у сфері трансатлантичної торгівлі та інвестицій.
"Минуле показало, що тільки тоді, коли ми єдині, ми в змозі успішно боротися з тероризмом. Також завдяки тому, що ми діяли разом в області економіки торгівлі, ми зуміли добитися успіху", - наголосив Туск.