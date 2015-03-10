Поліція Іспанії затримала джихадистів, які готували теракти

Про це повідомляє іспанська газета El Pais з посиланням на міністерство внутрішніх справ Іспанії, передає "ЄвроПравда". Ця операція із затримання є частиною розслідування відносно чотирьох джихадистів, яке почалося 24 січня.

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Згідно з інформацією міністерства, двоє затриманих "були частиною повністю готової до атаки групи терористів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 січня поліція Іспанії заарештувала чотирьох чоловіків, підозрюваних у причетності до ісламістської мережі, яка, можливо, планувала напади на території країни.

Іспанський уряд і головна опозиційна партія погодились прийняти нові заходи по боротьбі з особами, що воюють на стороні радикальних ісламістських груп або здійснюють атаки на рідній землі