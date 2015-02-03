Іспанія вирішила прийняти нові антитерористичні закони
Іспанський уряд і головна опозиційна партія погодилися прийняти нові заходи по боротьбі з особами, які воюють на боці радикальних ісламістських груп або здійснюють атаки на рідній землі.
Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, передає «Європейська правда» з посиланням на Reuters.
Нові антитерористичні закони будуть охоплювати такі галузі, як публікації в соціальних медіа, фінансування злочинної діяльності і поїздки до зони військових дій.
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Крім того, будуть також посилені судові та поліцейські ресурси з тим, щоб боротися з усіма видами тероризму, в тому числі терористичними актами, які здійснюються особами, які діють поодинці.
Угоди між урядом і опозицією було досягнуто після нападів бойовиків-ісламістів в Парижі. Ці події спонукали уряди європейських країн розглянути розширення повноважень їх органів безпеки.