Іспанія вирішила прийняти нові антитерористичні закони

Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, передає «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

Нові антитерористичні закони будуть охоплювати такі галузі, як публікації в соціальних медіа, фінансування злочинної діяльності і поїздки до зони військових дій.

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Крім того, будуть також посилені судові та поліцейські ресурси з тим, щоб боротися з усіма видами тероризму, в тому числі терористичними актами, які здійснюються особами, які діють поодинці.

Угоди між урядом і опозицією було досягнуто після нападів бойовиків-ісламістів в Парижі. Ці події спонукали уряди європейських країн розглянути розширення повноважень їх органів безпеки.