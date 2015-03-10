У Нігерії знову стався теракт - загинули не менше 12 осіб
20:47, 10 березня 2015Світ
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Щонайменше 12 людей загинули у вівторок в результаті потужного вибуху, що прогримів в місті Майдугурі на північному сході Нігерії.
Reuters
Про це повідомили в мінохоронздоров'я республіки, передає ТАСС.
За наявною інформацією, терористка-смертниця привела в дію вибуховий пристрій поблизу одного з міських ринків. Співробітники силових структур оточили місце інциденту, ведеться розслідування обставин події.
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Наприкінці минулого тижня серія терактів сколихнула Майдугурі - адміністративний центр провінції Борно, загинули більше 50 людей, ще близько 140 отримали поранення.
На думку регіональних експертів, за всіма цими злочинами стоять бойовики радикального угрупування "Боко харам".
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