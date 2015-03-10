У Нігерії знову стався теракт - загинули не менше 12 осіб

Про це повідомили в мінохоронздоров'я республіки, передає ТАСС.

За наявною інформацією, терористка-смертниця привела в дію вибуховий пристрій поблизу одного з міських ринків. Співробітники силових структур оточили місце інциденту, ведеться розслідування обставин події.

Читайте такожУ Нігерії десятки людей загинули в результаті потрійного теракту

Наприкінці минулого тижня серія терактів сколихнула Майдугурі - адміністративний центр провінції Борно, загинули більше 50 людей, ще близько 140 отримали поранення.

На думку регіональних експертів, за всіма цими злочинами стоять бойовики радикального угрупування "Боко харам".