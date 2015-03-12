НАТО розчароване виходом Росії із договору про озброєння - Генсек

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Столтенберг заявив на прес-конференції в Монсі, де розташована штаб-квартира об'єднаних сил НАТО в Європі.

"Ми розчаровані рішенням Росії припинити участь у спільній консультативній групі щодо Угоди про звичайне озброєння в Європі. Ми підтримуємо всі зусилля щодо контролю за озброєнням. Ми переконані, що угода є важливою", - заявив він.

Генсек НАТО переконаний, що ця консультативна група необхідна для обговорення виконання Угоди. "Це (припинення участі) було зроблено після рішення, ухваленого Росії в односторонньому порядку, припинити виконання Угоди у грудні 2007. Ми розчаровані, що Росія припинила свою участь", - підкреслив Столтенберг.

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Як повідомляв УНІАН, 10 березня керівник делегації Росії на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Олександр Мазур на пленарному засіданні Спільної консультативної групи з ДЗЗСЄ заявив, що Росія з 11 березня призупиняє участь в засіданнях Спільної консультативної групи за Договором про звичайні збройні сили в Європі.