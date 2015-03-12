ВООЗ: Кількість загиблих від лихоманки Ебола перевищила 10 тисяч осіб

Число загиблих від лихоманки Ебола перевищила 10 тисяч.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Gazeta.ru.

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Відзначається, що в Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї, - трьох країнах, де лихоманка була поширена найбільше, - її жертвами стали 10 0004 людини.

Заражені вірусом, в свою чергу, було 24 350 осіб.