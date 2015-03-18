У Росії знову підняті по тривозі війська - тепер на кордоні з Естонією і Латвією

Про це повідомив начальник прес-служби округу полковник Олег Кочетков, передає ТАСС.

"В ході практичних дій батальонно-тактичні групи мотострілкових з'єднань здійснять на штатній бойовій техніці марш на полігони "Струги Червоні" (Псковська область) і "Кирилівське" (Ленінградська область), де відпрацюють комплекс навчальних завдань з виконанням бойових стрільб з усіх видів штатного зброї", - сказав він.

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Всього до перевірки військ в Ленінградській і Псковській областях залучено близько 1,5 тисячі осіб і близько 500 одиниць бойової техніки.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що мотострілкові з'єднання Східного військового округу на острові Сахалін і підрозділи морської піхоти, дислоковані в населеному пункті Темрюк Краснодарського краю, приведені у вищий ступінь бойової готовності.