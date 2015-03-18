Більшість поляків не готові захищати свою країну зі зброєю в руках - опитування

Менше третини польських громадян готові із зброєю захищати свою країну у випадку нападу на неї іншої держави.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це свідчать оприлюднені сьогодні результати опитування, проведеного Millward Brown.

"На запитання, як би ти себе повів у випадку збройного нападу на Польщу, найбільше людей відповіли: "Чинив би опір, але не зі зброєю у руках, а лише беручи участь в інших немілітарних діях. Так відповіли 37%", - відзначає TVN, на замовлення якого було проведене це опитування.

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Із тисячі опитаних про готовність захищати рідну країну із зброєю у руках заявили 27%.

19% задекларували, що у випадку війни виїхали би за кордон,

11% опитаних сказали, що не знають, що зробили б у такій ситуації, а 5% були готові здатися агресору.

Польща є найбільшим безпосереднім західним сусідом України та називається однією із можливих цілей подальшої агресії Російської Федерації, котра торік анексувала український Крим та розв'язала кровопролитну війну на Донбасі.

Польські політики заявляють, що країні не загрожує російська агресія, оскільки країна входить до НАТО, сили якого у мілітарному плані значно перевищують військову потугу РФ та яке зобов'язане захищати усі держави-члени Альянсу у випадку агресії проти них.