Автор сінгапурського "економічного дива" Лі Куан Ю при смерті
14:18, 18 березня 2015Світ
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91-річний "батько сінгапурської нації" Лі Куан Ю госпіталізований з пневмонією у вкрай важкому стані.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на уряд міста-держави.
Лі керував островом на посаді прем'єр-міністра протягом 31 року: з моменту як Сінгапур отримав незалежність в 1959 році.
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Економічні реформи, ініційовані політиком, призвели колишню британську колонію до економічного добробуту, проте правозахисники критикували за обмеження політичних і особистих свобод громадян.
У Сінгапурі з часів правління діє законодавство, вкрай жорстко регламентує свободу самовираження жителів острова.
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