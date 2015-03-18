Автор сінгапурського "економічного дива" Лі Куан Ю при смерті

14:18, 18 березня 2015
Світ
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91-річний "батько сінгапурської нації" Лі Куан Ю госпіталізований з пневмонією у вкрай важкому стані.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на уряд міста-держави.

Лі керував островом на посаді прем'єр-міністра протягом 31 року: з моменту як Сінгапур отримав незалежність в 1959 році.

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Економічні реформи, ініційовані політиком, призвели колишню британську колонію до економічного добробуту, проте правозахисники критикували за обмеження політичних і особистих свобод громадян.

У Сінгапурі з часів правління діє законодавство, вкрай жорстко регламентує свободу самовираження жителів острова.

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