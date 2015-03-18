Кількість жертв атаки бойовиків на музей в Тунісі зросла до 22 осіб - ЗМІ

До 22 осіб зросла кількість жертв озброєного нападу в столиці Тунісу. Такі уточнені дані наводить у середу туніське телебачення. За його даними, ще близько 50 осіб отримали поранення, повідомляє ТАСС.

Раніше прем'єр-міністр країни Хабіб ес-Сід, виступаючи на прес-конференції, повідомив, що озброєна вилазка забрала життя 19 осіб, у тому числі 17 іноземних туристів. За його даними, серед загиблих - громадяни ФРН, Італії, Польщі та Іспанії. Крім того, загинули також двоє тунісців - співробітник силових структур і цивільний.

Як розповів глава кабінету, всередині будівлі спецназом було ліквідовано двох нападників. Однак, зазначив він, у силових структурах вважають, що в цій вилазці брали участь п'ять бойовиків, трьом з яких вдалося втекти. На даний час ведеться їх пошук.

У зв'язку з подією, прем'єр звернувся до тунісців із закликом "протистояти загрозі тероризму і зберегти країну". "Ця атака була спрямована проти нашої економіки і туристичного сектора, - сказав він. - Я закликаю до загальної мобілізації для викорінення терору".

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У свою чергу, президент Тунісу Бежи Каїди ес-Себсі, який виступив зі зверненням до нації, запевнив, що влада країни зробить "все можливе, щоб запобігти новим атакам".

Німецький МЗС перевіряє інформацію про те, що серед жертв нападу бойовиків в Тунісі могли бути громадяни ФРН, повідомила кор. ТАСС представник зовнішньополітичного відомства.

"МЗС ФРН знаходиться в тісному контакті з місцевими органами, - зазначила вона. - До з'ясування всіх обставин підключено посольство Німеччини в Тунісі".