Військові навчання Росії в Криму зроблять неможливою подальшу дипломатію - Держдеп

00:04, 20 березня 2015
Світ
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Військові навчання Росії в Криму підривають розв'язання кризи в Україні

минобороны.рф

Про це заявила на брифінгу представник Держдепартаменту США Джен Псакі, пише РИА Новости.

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"Будь-які російські військові навчання або розміщення озброєнь у Криму, який є частиною України, підривають мирне дипломатичне вирішення кризи, ініціатором якої є Росія, як і тривала насильницька окупація півострова", - заявила Псакі на брифінгу в четвер.

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