Військові навчання Росії в Криму зроблять неможливою подальшу дипломатію - Держдеп
00:04, 20 березня 2015Світ
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Військові навчання Росії в Криму підривають розв'язання кризи в Україні
Військові навчання Росії в Криму зроблять неможливою подальшу дипломатію / фото міноборони.рф
Про це заявила на брифінгу представник Держдепартаменту США Джен Псакі, пише РИА Новости.
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"Будь-які російські військові навчання або розміщення озброєнь у Криму, який є частиною України, підривають мирне дипломатичне вирішення кризи, ініціатором якої є Росія, як і тривала насильницька окупація півострова", - заявила Псакі на брифінгу в четвер.
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