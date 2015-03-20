Кількість загиблих унаслідок вибухів у єменських мечетях перевищила 100

Місцеве телебачення повідомляє, що у результаті нападів на мечеті у столиці країни Санаа 20 березня загинуло 137 людей і 345 були поранені, повідомляє Радіо Свобода.

Медики у Ємені підтвердили загибель 87 людей. За їхньою інформацією, десятки поранених перебувають у критичному стані.

Дві мечеті, на які було вчинено напади, постійно відвідують бойовики шиїтського угруповання Хуті, які минулого року захопили значну частину єменської столиці.

Повстанці угруповання Хут» захопили Сану у вересні, а в січні і офіс президента країни. Президент Абд-Раббо Мансур Хаді і його уряд пішли у відставку.

Читайте такожВ Ємені внаслідок терактів загинули не менше 55 людей6 лютого повстанці розпустили парламент і сформували тимчасовий парламент і уряд на чолі зі своїм лідером Абдель Малеком аль-Хуті, який, як вони заявили, заповнить «політичний вакуум».

Угруповання Хуті заявляє, що хоче для себе «справедливої частки влади». Його критики кажуть, що повстанці хочуть захопити всю владу в Ємені.