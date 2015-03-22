Радбез ООН сьогодні проведе термінове засідання через ситуацію в Ємені
03:33, 22 березня 2015Світ
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Засідання скликане Йорданією, котра є непостійним членом РБ ООН.
REUTERS
Рада безпеки ООН у неділю в другій половині дня збереться на позачергове засідання у зв'язку з загостренням ситуації в Ємені, де триває протистояння між урядом і шиїтськими повстанцями - хоуситами.
Як повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу всесвітньої організації, зустріч заплановано на 15:00 за нью-йоркським часом.
За даними дипломатичного джерела, засідання скликане Йорданією, котра є непостійним членом РБ.
Читайте такожСША виводять з Ємену своїх військових - ЗМІ"У ході зустрічі буде прийнято заяву голови ради", - сказав співрозмовник агентства.
Члени Радбезу також проведуть закриту нараду.
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