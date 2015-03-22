Армія Пакистану проводить наступ, витісняючи бойовиків з їхніх позицій

Позиції пакистанських талібів у долині Тіра зазнали повітряного бомбардування. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У бойових діях загинули як мінімум семеро військовослужбовців.

Пакистан проводить все більше операцій проти позицій бойовиків після того як у грудні пакистанські таліби напали на школу в Пешаварі, в результаті чого загинули 150 осіб, більшість з них - школярі.

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Раніше повідомлялося, що влада Пакистану офіційно зняла мораторій на смертну кару для всіх ув'язнених, засуджених до вищої міри покарання. Тепер смертні вироки будуть виконуватися щодо всіх засуджених, які вичерпали можливості для апеляції.