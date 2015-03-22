У Єгипті внаслідок нападу акули загинув турист з Німеччини

15:10, 22 березня 2015
Світ
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Турист з Німеччини загинув на єгипетському курорті Ель-Кусаір на Червоному морі в результаті нападу акули.

На египетском курорте от нападения акулы погиб немецкий турист \ navy.mil

Поліція повідомляє, що акула відкусила йому ногу до коліна, передає Бі-бі-сі.

За останні 5 років це перший випадок нападу акул на туристів в Єгипті.

Нагадаємо, в 2010 році один турист загинув і кілька людей були серйозно скалічені в результаті декількох випадків нападу акул на людей.

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