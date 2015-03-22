У Єгипті внаслідок нападу акули загинув турист з Німеччини
15:10, 22 березня 2015Світ
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Турист з Німеччини загинув на єгипетському курорті Ель-Кусаір на Червоному морі в результаті нападу акули.
На єгипетському курорті від нападу акули загинув німецький турист \ navy.mil
Поліція повідомляє, що акула відкусила йому ногу до коліна, передає Бі-бі-сі.
За останні 5 років це перший випадок нападу акул на туристів в Єгипті.
Нагадаємо, в 2010 році один турист загинув і кілька людей були серйозно скалічені в результаті декількох випадків нападу акул на людей.
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