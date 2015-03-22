У Петербурзі пройшов пікет проти анексії Криму

Як повідомляє "Крим.Реалії", учасники акції виступили проти анексії Криму, що стало причиною збільшення витрат на озброєння, зменшення зарплат, скорочення витрат на медицину, освіту та інші соціальні потреби. Серед плакатів був один, присвячений кримським татарам, його тримав організатор акції Всеволод Нелаєв.

Читайте такожУ МЗС Британії нагадали Кремлю, що потрібно повернути Крим Україні"Наша акція приурочена до річниці анексії Криму. Більшість плакатів присвячена ситуації в Росії після цієї події - це збільшення цін на продукти харчування в два рази, це санкції західних країн і так звані "самосанкції" - ідіотизм, який позбавив наших громадян можливості купувати якісні продукти харчування з країн ЄС. При цьому наші продукти подорожчали вдвічі. Так що ситуація дуже важка. Але в мене інший плакат: "Кримнаш" - це повторна депортація кримських татар", - підкреслив Всеволод Нелаєв.