Через снігопад у Москві паралізований рух на дорогах

Влада Москви просить водіїв пересісти на громадський транспорт через сильний снігопад в місті, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожНа Крим налетів потужний снігопад, знеструмлено кілька населених пунктів"Щоб уникнути зростання кількості ДТП та ускладнення дорожньо-транспортної ситуації просимо автомобілістів, по можливості, відмовитися від поїздок на автомобілях, а для пересування по місту користуватися міським транспортом", - йдеться в повідомленні московського департаменту транспорту.

Протягом дня в Москві очікується мокрий сніг, хмарно, на дорогах місцями ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня в окупованому Росією Криму пройшов сильний снігопад.