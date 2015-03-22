Через снігопад у Москві паралізований рух на дорогах
17:36, 22 березня 2015Світ
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У Москві через снігопад ускладнено рух на дорогах, водіїв просять скористатися громадським транспортом.
На Москву обрушився снігопад \ УНІАН
Влада Москви просить водіїв пересісти на громадський транспорт через сильний снігопад в місті, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожНа Крим налетів потужний снігопад, знеструмлено кілька населених пунктів"Щоб уникнути зростання кількості ДТП та ускладнення дорожньо-транспортної ситуації просимо автомобілістів, по можливості, відмовитися від поїздок на автомобілях, а для пересування по місту користуватися міським транспортом", - йдеться в повідомленні московського департаменту транспорту.
Протягом дня в Москві очікується мокрий сніг, хмарно, на дорогах місцями ожеледиця.
Як повідомляв УНІАН, 17 березня в окупованому Росією Криму пройшов сильний снігопад.
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