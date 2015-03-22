У Сирії захоплений екіпаж військового вертольота

Про це повідомили активісти сирійської наглядової ради з прав людини. Щонайменше 4 члени екіпажу були захоплені в полон, ще один чоловік, імовірно, був убитий, повідомляє правозахисна група, базується в Британії, передає Бі-бі-сі.

За їх даними, на борту знаходився і шостий чоловік, проте його доля невідома.

Читайте такожДва десятки людей загинули під час теракту на курдському фестивалі у СиріїСирійське державне телебачення підтвердило, що військовий вертоліт здійснив аварійну посадку на північному заході Сирії і повідомило про початок пошуків членів екіпажу.

Жертвами війни в Сирії, що почалася 4 роки тому, вже стали 200 тис. людей, ще 11 милн були змушені покинути свої домівки.