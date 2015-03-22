В Індії автобус впав з 10-метрового мосту: загинуло п'ять людей
23:59, 22 березня 2015Світ
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У неділю, 22 березня, на півночі Індії пасажирський автобус впав з 10-метрового мосту, загинуло п'ять осіб, а ще близько 30 постраждали.
Автобус, проломивши огорожу, впав у сухий канал під мостом / t66x.livejournal.com
Про це пише ТАСС з посиланням на дані телеканалу India TV.
У той же час агентство уточнило, що інцидент стався на трасі Агра - Мумбаї.
За словами очевидців, водій не впорався з керуванням, і автобус, проломивши огорожу, впав у сухий канал під мостом.
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"Всі постраждалі доставлені в місцеві лікарні, щонайменше семеро з них перебувають у критичному стані", - додали журналісти.
Зараз ведуться пошуки водія, який втік після ДТП. Розслідуванням аварії, що сталася вже зайнялися місцеві правоохоронці.
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