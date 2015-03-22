В Індії автобус впав з 10-метрового мосту: загинуло п'ять людей

Про це пише ТАСС з посиланням на дані телеканалу India TV.

У той же час агентство уточнило, що інцидент стався на трасі Агра - Мумбаї.

За словами очевидців, водій не впорався з керуванням, і автобус, проломивши огорожу, впав у сухий канал під мостом.

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"Всі постраждалі доставлені в місцеві лікарні, щонайменше семеро з них перебувають у критичному стані", - додали журналісти.

Зараз ведуться пошуки водія, який втік після ДТП. Розслідуванням аварії, що сталася вже зайнялися місцеві правоохоронці.