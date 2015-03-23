Партія Саркозі перемогла у першому турі виборів у Франції

За попередніми підрахунками, партія "Союз за народний рух" (UMP) набрала 29% голосів, повідомляє Європейська правда із посиланням на Le Figaro.

Очолюваний Марін Ле Пен ультраправий "Національный фронт" набрав близько 25%, хоча результати соціологічних опитувань напередодні виборів передрікали їм перемогу.

Правляча Соціалістична партія, очолювана президентом країни Франсуа Олландом, зазнала чергової поразки, отримавши 21,1%.

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Явка на виборах склала 48,93%, що менше, ніж на виборах 2011 року.

29 березня відбудеться другий тур виборів, за підсумками якого соціалісти, швидше за все, втратять більше половини із 61 департаменту, де зараз мають більшість. Всього у Франції 101 департамент.

Відразу після того, як стало відомо про результати виборів, Ніколя Саркозі заперечив можливість об'єднання з ультраправими перед другим туром, повідомляє Українська служба DW. "Національний фронт", за словами Саркозі, "не вирішує проблеми Франції, а тільки посилює їх". Водночас Олланда критикують, зокрема, за невиконання однієї з важливих передвиборних обіцянок - скорочення рівня безробіття.