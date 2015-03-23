Після розстрілу туристів звільнені начальники поліції Тунісу
15:07, 23 березня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Тунісу Хабіб Ессид звільнив 6 високопоставлених поліцейських після нападу на музей Бардо і розстрілу туристів у столиці країни.
REUTERS
Під час відвідування музею Хабіб Ессид зробив низку зауважень, що стосуються забезпечення безпеки, передає Бі-бі-сі.
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Раніше влада Тунісу заявила, що посилить заходи безпеки у великих містах: до охорони порядку буде залучена армія. Крім того, заявили в міноборони Тунісу, особливі заходи будуть застосовуватися для захисту морських перевезень, влада задіє літаки і безпілотники.
Як повідомляв УНІАН, в результаті нападу на музей загинули 23 людини, більшість з яких були іноземними туристами. Відповідальність за напад взяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава".
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