Після розстрілу туристів звільнені начальники поліції Тунісу

Під час відвідування музею Хабіб Ессид зробив низку зауважень, що стосуються забезпечення безпеки, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожПрезидент Тунісу наказав залучити армію для захисту найбільших міст країни

Раніше влада Тунісу заявила, що посилить заходи безпеки у великих містах: до охорони порядку буде залучена армія. Крім того, заявили в міноборони Тунісу, особливі заходи будуть застосовуватися для захисту морських перевезень, влада задіє літаки і безпілотники.

Як повідомляв УНІАН, в результаті нападу на музей загинули 23 людини, більшість з яких були іноземними туристами. Відповідальність за напад взяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава".