Таджикистан збудує нове місто в пустелі

У Таджикистані урочисто почали будівництво нового міста в пустельній місцевості на півночі країни. Президент Емомалі Рагмон, який узяв участь у церемонії, заявив, що в місті буде жити 250 тисяч людей, повідомляє Радіо Свобода.

Місто, що отримало назву Сайгун за сусідньою річкою, має бути зведене на ділянці в 14 тисяч гектарів приблизно за 10 кілометрів на північ від Худжанда, другого міста Таджикистану, у вілояті (області) Сугд.

Сайт президента країни повідомляє, що в місті буде 19 мікрорайонів, близько 50 шкіл, 40 спортивних центрів, численні торговельні центри й базари. Сім тисяч гектарів пустелі мають перетворити на сади й парки, мовиться в повідомленні.

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Вартість проекту не вказана, лише мовиться, що його будуть фінансувати з державного бюджету, а президент закликає приватний бізнес допомогти.

Таджикистан є однією з найбідніших країн у колишній радянській Середній Азії.