В авіакатастрофі на півдні Франції загинули громадяни 15 країн

Про це повідомив голова авіакомпанії Germanwings Томас Вінкельманн, передає Бі-бі-сі. "За даними на 11 годин ранку, ми маємо інформацію про жертви, які були громадянами Німеччини, в кількості 72 особи, Іспанії - 35, по одному загиблому з Великобританії, Нідерландів, Колумбії, Мексики, Японії, Данії, Бельгії та Ізраїлю, по два загиблих - з Австралії, Аргентини, Ірану, Венесуели та США", - заявив Томас Вінкельманн на прес-конференції в Кельні.

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Голова компанії відзначив, що залишаються пасажири, національність яких поки не визначена.

Лайнер A320 авіакомпанії Germanwings, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп на півдні Франції. В результаті катастрофи, за останніми даними, загинули 150 осіб.