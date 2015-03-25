В авіакатастрофі на півдні Франції загинули громадяни 15 країн
Жертвами катастрофи літака А320 авіакомпанії Germanwings на півдні Франції, стали громадяни 15 країн.
Про це повідомив голова авіакомпанії Germanwings Томас Вінкельманн, передає Бі-бі-сі. "За даними на 11 годин ранку, ми маємо інформацію про жертви, які були громадянами Німеччини, в кількості 72 особи, Іспанії - 35, по одному загиблому з Великобританії, Нідерландів, Колумбії, Мексики, Японії, Данії, Бельгії та Ізраїлю, по два загиблих - з Австралії, Аргентини, Ірану, Венесуели та США", - заявив Томас Вінкельманн на прес-конференції в Кельні.
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Голова компанії відзначив, що залишаються пасажири, національність яких поки не визначена.
Лайнер A320 авіакомпанії Germanwings, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп на півдні Франції. В результаті катастрофи, за останніми даними, загинули 150 осіб.