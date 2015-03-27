Генсек НАТО: заяви Путіна - це черговий приклад пропаганди

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю "Голосу Америки", передає "ЄвроПравда". "Це просто ще один приклад пропаганди, яку Росія застосовує у багатьох областях", - сказав Йенс Столтенберг.

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За його словами, дії НАТО є лише відповіддю на агресивні дії Росії в Україні. "Ми робимо це з оборонною метою, повністю у відповідності з усіма нашими міжнародними зобов'язаннями", - сказав він.

Йенс Столтенберг також закликав Росію знизити напруженість, виконувати свої зобов'язання згідно з мінськими угодами, які, за його словами, "краща основа для пошуку мирного рішення конфлікту" в Україні.

Генеральний секретар НАТО також виступив з критикою Росії за проведення військових навчань, через які зростає напруженість у всій Європі. "Для нас важливо уникнути ситуацій, непорозумінь, нещасних випадків, які можуть вийти з-під контролю. І велика кількість навчань не сприяє стабільності", - додав Йенс Столтенберг.