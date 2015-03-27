Асад згоден почати переговори з США про завершення війни в Сирії – Rzeczpospolita

Асад пригадав, як кілька тижнів тому Держсекретар США Джон Керрі заявив, що за 5 років війни стало зрозуміло, що силового виходу з конфлікту немає і варто почати шукати дипломатичний, пише ZN.

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Він сказав, що доведеться "рано чи пізно почати переговори". Асад нині заявив, що він відкритий до початку діалогу. Попри те, що Вашингтон не приховує, що будь-яка угода щодо Сирії можлива, але без участі Асада.

Хоча це не значить, що США не хочуть вести переговори з президентом, війна проти влади якого триває вже не перший рік. Також в інтерв'ю CBS News Асад заперечив, що вірна йому армія використовує хімічну зброю проти сил опозиції. За його словами, така інформація - "це пропаганда проти Сирії".

Він звернув увагу, що в повідомленнях про хімічну зброю йдеться про застосування газу хлору. За словами Асада, це взагалі не зброя і хлор "можна купити будь-де". Він також пов'язав між собою п'ятирічну громадянську війну в Сирії і війну на Сході України, яку розв'язала Росія. "Перш за все, обидві країни важливі для Росії, а по-друге головною метою в обох випадках є ослабити Росію і створити країни-маріонетки", - сказав Асад.

Хоча не дивно, що президент Сирії намагається зобразити громадянську війну в своїй країні і події на Сході України, як агресію проти Росії. Оскільки саме так про це намагаєтсья говорити Москва, яка підтримує режим Башара Асада. Видання Der Spiegel писало, що Росія хоче врятувати Асада за допомогою війни проти терористів у Сирії. Раніше видання The Guardian писало, що Асад відкинув можливість переговорів з США про кінець війни в Сирії. Кілька тижнів тому він заявив, що заяви Керрі про діалог офіційний Дамаск не цікавлять.