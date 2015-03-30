Особисті дані Обами і Путіна були випадково розголошені перед самітом G20 в Брісбені

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на британську газету The Guardian.

При цьому австралійська організація не стала повідомляти світових лідерів про те, що стався витік, так як вважала, що електронний лист, що містив персональні дані, був стертий і ризику подальшого розголошення інформації немає.

"Особиста інформація, яка зазнала розголошенню, включала ім'я, дату народження, форму звернення, посаду, громадянство, номер паспорта, номер візи і підтип візи 31 лідера (прем'єр-міністрів, президентів і тих, що займають аналогічні посади), які брали участь в саміті "групи 20", - повідомляє The Guardian. Співробітник імміграційного відомства 7 листопада 2014 року помилково надіслав ці дані організаторам футбольного Кубка Азії. Це сталося через неправильне заповнення адресного рядка електронної пошти.

The Guardian відзначає, що серед учасників листопадового саміту 2014 року в Брісбені, особисті дані яких були спрямовані не за адресою, були президент США Барак Обама, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова КНР Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, президент Індонезії Джок Відодо, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.

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У розпорядження The Guardian потрапило повідомлення, яке австралійське імміграційне відомство направило в австралійську комісію по захисту права на недоторканність особистих даних. Як йдеться у ньому, "малоймовірно, що ця інформація стала надбанням громадськості". Керівництво прикордонно-імміграційної служби Австралії зазначає, що інших особистих даних у помилково відправленому електронному листі не містилося.

Повідомляється, що співробітник оргкомітету Кубку Азії, який отримав лист помилково, виключив його зі своєї поштової скриньки і очистив папку, в якій містилися виключені повідомлення.