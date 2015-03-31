Австралія ввела санкції проти Росії

Про це йдеться заяві, опублікованій у вівторок, 31 березня, на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії, повідомляє Lenta.ru.

Санкції, як підкреслюється, збігаються з тими, які прийняли Євросоюз, США і Канада, і доповнюють фінансові обмеження і заборони на поїздки, введені раніше.

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Розширені санкції включають обмеження на експорт або імпорт з Росії зброї і пов'язаних з ним матеріалів, експорт в РФ певного обладнання для розвідки і видобутку нафти. Крім того, обмежений експорт в Крим певного обладнання для енергетичної та гірничодобувної галузі.