ЄС повинен притримуватися єдиної лінії у політиці щодо Росії - Меркель

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндії Александром Стуббом, пише Європейська правда із посиланням на Nachrichten.at.

"Ми не хочемо воєнного протистояння з Росією", - зауважила вона.

Саме тому, за її словами, і були впроваджені економічні санкції, від яких, зокрема, страждає Фінляндія, як країна ЄС, що має найдовший кордон з РФ.

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"Якщо ЄС і надалі дотримуватиметься єдиної лінії, то ми зможемо вплинути на Росію", - переконана канцлер.

"Ми бажаємо співпрацювати з РФ, але на підставі принципів", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що санкції Євросоюзу проти Росії не можна скасовувати, доки Мінські угоди не будуть виконані у повному обсязі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Меркель провела зустріч з матір'ю і сестрою Савченко.