Японія продовжила санкції проти КНДР ще на два роки

Влітку 2014 року японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив про ослаблення санкцій проти Пхеньяну в надії на прогрес у переговорах, однак у вівторок уряд заявив, що Пхеньян не відповідає на запити Токіо. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Кілька громадян Японії були викрадені в КНДР у 1970-ті - 1980-ті роки для навчання північнокорейських розвідників японському мові та культурі.

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За інформацією Пхеньяну, всього було викрадено 13 осіб, п'ятеро з яких було дозволено повернутися в Японію в 2002 році. Решта вісім японців, за даними влади КНДР, мертві.

Токіо припускає, що кількість викрадених японців могла бути великою і вимагає від КНДР більш ретельного розслідування.