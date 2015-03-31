У Росії активіста оштрафували за фотографію бойовика "ЛНР" зі свастикою

На цій фотографії зображений бойовик "ЛНР" з Петербурга Олексій Мільчаков на прізвисько Фріц з нацистським прапором у руках, пише Медуза.

Матеріал з фотографією Коллер перепостив з ЖЖ у січні. Цей матеріал був присвячений нацистам, які беруть участь у бойових діях на сході України.

Читайте такожФорум нацистів у Петербурзі: приїхав Мільчаков, Ле Пен і "Йоббік" репутацією ризикувати не стали«Свастику викладати, як виявляється, зовсім взагалі не можна, навіть якщо йдеться про її засудження. Добре, більше так робити не буду, буду фотографії героїв Новоросії ретельно на цей предмет перевіряти», - написав Коллер після того, як отримав повістку на допит.

У російському Новосибірську в останні дні відбулися кілька акцій, пов'язаних зі скандальною театральною постановкою "Тангейзер", яку православні радикали оцінили як образу почуттів вірян.