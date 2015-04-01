Астронавт зробила фото супертайфуну над Тихим океаном, який через 3 дні досягне Філіппін

14:53, 01 квітня 2015
Світ
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Італійський астронавт Саманта Крістофоретті, яка знаходиться на МКС, сфотографувала з орбіти супертайфун «Майсак» в Тихому океані.

Samantha Cristoforetti / ESA / NASA

На момент зйомки тайфун знаходився в районі Мікронезії, а до 5 квітня він може досягти Філіппін. Максимальна стійка швидкість вітру 31 березня становила 257 км/ч (71 м/с). Про це повідомляє «Медуза».

Нагадаємо, в грудні на Філіппіни вже налетав тайфун. Тоді понад 500 тис. людей були евакуйовані.

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Число загиблих в результаті тайфуну "Хагупіт", що обрушився на центральні райони Філіппін, досягло щонайменше 27 осіб.

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