Астронавт зробила фото супертайфуну над Тихим океаном, який через 3 дні досягне Філіппін
14:53, 01 квітня 2015Світ
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Італійський астронавт Саманта Крістофоретті, яка знаходиться на МКС, сфотографувала з орбіти супертайфун «Майсак» в Тихому океані.
У грудні на Філіппіни вже обрушался тайфун / NASA
На момент зйомки тайфун знаходився в районі Мікронезії, а до 5 квітня він може досягти Філіппін. Максимальна стійка швидкість вітру 31 березня становила 257 км/ч (71 м/с). Про це повідомляє «Медуза».
Нагадаємо, в грудні на Філіппіни вже налетав тайфун. Тоді понад 500 тис. людей були евакуйовані.
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Число загиблих в результаті тайфуну "Хагупіт", що обрушився на центральні райони Філіппін, досягло щонайменше 27 осіб.
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