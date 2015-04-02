Лукашенко в інтерв'ю Bloomberg: Білорусь не буде північно-західним краєм Росії (відео)

Про це в інтерв'ю медіахолдингу "Блумберг" заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомили БЕЛТА впресс-службі білоруського лідера.

За словами Олександра Лукашенка, в Росії багато політиків, які мислять по-імперськи та інакше не вважають, як те, що Білорусь повинна бути якимсь північно-західним краєм".

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"На це ми даємо конкретну відповідь: ми не будемо північно-західним краєм. Як і не будемо ніколи, як я це розумію, конфліктувати з Росією!" - підкреслив білоруський лідер.

"Та сьогодні керівництво Росії ніколи не ставило прямо питання про те, що Білорусь повинна бути в складі Росії. Були якісь, знаєте, натяки в минулому, на що було дуже жорстко відреаговано з мого боку. Ми були і є суверенна, незалежна держава. Їм нею і залишимося", - сказав Олександр Лукашенко.

"Путін ніколи не ставив переді мною питання: ось, слухайте, ви, давайте, забудьте про свою незалежність, ви будете губернією Російської Федерації. Він знає, як я на це відреагую. Тому ніколи не було такого обговорення", - зазначив глава білоруської держави.

Олександр Лукашенко розповів, що останній раз цю тему обговорювали з Володимиром Путіним за рік після президентських виборів у Росії.

"І мені сподобалося, коли він сказав (це ще, до речі, було до конфлікту в Україні): "Нам не треба підпорядкувати, захопити будь-яку країну, в тому числі Білорусь, нормальна країна, що розвивається, середньоєвропейська держава (дослівно кажу), в дружніх відносинах. Ви абсолютно не зазіхаєте на якісь принципи Російської Федерації. Чого нам потрібно ще? Ви живете в своїй квартирі, ми живемо в своїй, але в той же час ми брати, ми рідні люди, ми ходимо один до одного в гості". Ось таке було обговорення. Нормальне, по-моєму", - зазначив білоруський лідер.

На його думку, не буде Росія і воювати проти Білорусі: "В керівництва Росії немає приводу навіть погано в нашу сторону дивитися. Його не зрозуміє російський народ, росіяни не зрозуміють. Чого проти нас воювати? Немає причин. Тому я навіть не думаю, що Росія буде воювати проти Білорусі".

"Але я ще раз підкреслюю: хто б не прийшов до нас з мечем, той від меча і загине. Ми будемо воювати проти європейців, американців, росіян - кого завгодно, якщо вони поставлять перед собою мету завоювати цей шматок землі, на якому повинні жити білоруси", - сказав Олександр Лукашенко.

Він також додав, що після українських подій відносини Білорусі з Росією ніяк не змінилися.