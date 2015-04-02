Поліція знайшла і відновила мобільні телефони з місця катастрофи А320

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на The Telegraph.

Французькі слідчі повідомили, що вони знайшли кілька мобільних телефонів серед уламків аеробуса у французьких Альпах, "але вони (дані з телефонів - ред.) ще не проаналізовані". Кілька телефонів були відновлені, відповідно, можуть існувати інші записи того, що сталося під час аварії літака.

Напередодні поліція Франції заперечувала справжність відеозапису, який нібито був знайдений на місці аварії А320, про що повідомили два європейських ЗМІ. Сам відеозапис не був опублікований.

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Пізніше, однак, прокурор Марселя Брайс Робін підтвердив, що кілька мобільних телефонів були знайдені на місці катастрофи, але жоден з них "ще не був проаналізований" на наявність "корисних" даних. Всі вони, як він зазначив, повинні бути відправлені на спеціальну розшифровку в Роні-су-Буа під Парижем.

У минулу п'ятницю, 27 березня, в інтернеті з'явився аудіозапис, імовірно, останньої хвилини польоту airbus A320. На записі чутні крики, глухі удари. Поки що офіційно не підтверджується дійсність цього аудіозапису.