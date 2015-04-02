Легендарний мандрівник із РФ загинув під колесами вантажівки під час велопробігу до Дня Перемоги

1 квітня на трасі "Росія" загинув відомий веломандрівник з Волгодонська 72-річний Олександр Гречкін, який здійснював велопробіг на честь 70-річчя перемоги над гітлерівською Німеччиною.

Трагедія сталася о 13.30 на 290-му кілометрі федеральної автодороги на ділянці від Торжка до Вишнього Волочка, повідомили "Российской газете" в Управлінні ДАІ УМВС РФ по Тверській області.

Вантажоперевізник MAN з держномером Курської області наїхав на велосипедиста, що рухався в попутному напрямку. Отримані травми виявилися несумісні з життям: веломандрівник помер на місці.

42-річний водій вантажівки пояснив поліцейським, що перед самим наїздом він відволікся від керування, оскільки налаштовував радіостанцію цивільного діапазону, у зв'язку з чим, на деякий час втратив контроль над автомобілем.

Раніше в інтерв'ю "Комсомольській правді" Гречкін заявив, що в дорозі його пригнічують тільки автомобілі на трасі.

"Знаєш, я нічого не боюся в дорозі: ні холоду, ні голоду, адже всяке бувало... Коли вже зовсім страшно співаю пісні Миколи Расторгуєва. І добре стає, світло, радісно... Єдине, що, мабуть, гнітить в дорозі, так це машини на трасі. Останнім часом їх стало стільки.. Багато... І добре б їхали собі спокійно. А то нахабні якісь ці водії стали", - сказав він.

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Олександр Гречкін, який подорожував на велосипеді з 1981 року, ще за життя став легендою не тільки у себе на батьківщині в Ростовській області. За цей час він пройшов понад 25 особистих веломарафонів. На останній свій маршрут, довжиною у сім тисяч кілометрів, він виїхав у першій декаді лютого і планував завершити до Дня Перемоги.

До моменту трагічної загибелі позаду залишилось більше половини маршруту, в тому числі міста Новоросійськ, Краснодар, Ростов-на-Дону, Донецьк, Луганськ, Білгород та інші.

Вранці першого квітня велосипедист виходив у прямий ефір однієї з федеральних радіостанцій: ділився останніми враженнями від веломарафону і розповідав, як тепло його приймали в місті Торжок. Через кілька годин він загинув.