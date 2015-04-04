Російським поліцейським куплять аерозольні гранати для розгону демонстрантів

Про це свідчать дані заявок на офіційному порталі держзакупівель, пише lenta.ru.

Два лоти на поставку гранат були розміщені 31 березня. Зокрема, відомство планує закупити 3849 ручних гранат дратівної дії РГК-60РД, 2150 ручних гранат комбінованої дії РГК-60КД, а також 6300 ручних аерозольних гранат «Дрейф-2» і 5498 ручних дратівливих гранат підвищеної потужності і безпеки «Рулет-ВВ».

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Загальна вартість замовлень становить понад 83,3 мільйона рублів.

Згідно з вимогою замовника, гранати повинні бути поставлені в термін до 1 листопада 2015 року включно.