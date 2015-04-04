Російським поліцейським куплять аерозольні гранати для розгону демонстрантів
02:06, 04 квітня 2015Світ
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МВС Росії закупить аерозольні гранати нелетальної дії, що застосовуються для боротьби з порушеннями громадського порядку.
Російським поліцейським куплять аерозольні гранати для розгону демонстрантів / mosday.ru
Про це свідчать дані заявок на офіційному порталі держзакупівель, пише lenta.ru.
Два лоти на поставку гранат були розміщені 31 березня. Зокрема, відомство планує закупити 3849 ручних гранат дратівної дії РГК-60РД, 2150 ручних гранат комбінованої дії РГК-60КД, а також 6300 ручних аерозольних гранат «Дрейф-2» і 5498 ручних дратівливих гранат підвищеної потужності і безпеки «Рулет-ВВ».
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Загальна вартість замовлень становить понад 83,3 мільйона рублів.
Згідно з вимогою замовника, гранати повинні бути поставлені в термін до 1 листопада 2015 року включно.
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