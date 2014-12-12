У Новосибірську кілька пам'ятників розфарбували в кольори українського прапора

Про це повідомляє місцевий ресурс НГС.НОВОСТИ.

«Невідомі розфарбували пам'ятник Леніну в Дзержинском районі та військову техніку на монументі Слави в Новосибірську в кольори українського прапора», - говориться в повідомленні.

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Як повідомив голова Новосибірського відділення Всеросійського товариства охорони природи Дмитро Сапьолкін, він побачив розфарбований пам'ятник Леніну на вул. Трикотажна біля зупинки «Діпровугілля» сьогодні вранці. На пам'ятнику широкими пензлями було написано «Слава Україні».

Керівництво проектного інституту «Діпровугілля» розповіло виданню Тайга.инфо, що звернулося в поліцію, на місці працюють оперативники. На думку керівництва «Діпровугілля», подія не є «звичайною витівкою». В адміністрації Дзержинського району міста повідомили, що пам'ятник розфарбований тільки з одного боку, і відзначили, що зможуть прокоментувати ситуацію найближчим часом.

Крім того, сьогодні в кольори українського прапора була розфарбована військова техніка біля монумента Слави, повідомили у прес-службі ГУ МВС. За фактом проводиться перевірка, вирішується питання про порушення кримінальної справи, повідомили в поліції.