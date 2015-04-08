The Economist: Нємцова намагаються стерти з пам'яті росіян

Пам'ять завжди була предметом жорстокості і запеклих ідеологічних воєн в Росії. Той, хто контролює минуле, контролює і сьогодення.

Після вбивства опозиціонера Бориса Нємцова на мосту неподалік Кремля почалася битва за його пам'ять і російський прапор. Про це сьогодні пише видання The Economist, нагадуючи, що в часи СРСР комуністична партія проводила "чистки", вилучаючи навіть фотографії невигідних членів, ніби вони ніколи й не існували, передає DT.

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Тепер, схоже, Кремль намагається так само вчинити з Борисом Нємцовим. Спочатку політтехнологи Кремля спробували відвести увагу від вбивства Нємцова раптовим зникненням Володимира Путіна.

"Через десять днів президент тріумфально повернувся і відсвяткував річницю окупації Криму на тому ж місці, де вбили опозиціонера. А шалений натовп кричав: "Росія! Росія!" так, ніби пам'яті про Нємцова і його критику влади через розв'язанні війни проти Україні ніколи не було", - йдеться в статті.

Вночі 27 березня, коли виповнився місяць з дня смерті Нємцова, влада наказала очистити міст, на якому сталося його вбивство, від квітів і фотографій. Але імпровізований меморіал відновили. Люди з різних куточків країни замовляли квіти в інтернеті і їх доставляли на місце смерті Нємцова.

Інші активісти принесли фотографії політика і поклали їх поруч з російським прапором. Прихильники політика тепер охороняють меморіал в день і вночі, а москвичі носять їм їжу і чай.

"Нємцов зміг залишитися в політиці попри те, що державна пропаганда називала його "іноземним агентом" і "п'ятою колоною". Але боротьба Нємцова після смерті може стати навіть сильнішою, ніж за життя. Борис Єльцин розглядав його як можливого ліберального президента Росії, а тепер Нємцов може стати символом невиконаних обіцянок в Росії. Російський прапор поруч з його іменем повинен змусити Кремль непокоїтися", - йдеться в статті.

Видання пише, що прихильники опозиціонера між собою називають міст, на якому сталося вбивство, іменем Нємцова. Це може стати початком боротьби сильного ліберального руху "проти жорстокого режиму".