Президент Фінляндії відмовився їхати до Москви на парад 9 травня через Україну

Про це повідомляє фінський новинний ресурс Yle з посиланням на інформаційне агентство STT. У президентській канцелярії цю інформацію підтвердили. Прес-секретар президента Ліїна Аулін повідомила, що російська сторона отримала звістку про рішення Ніїністьо вчора.

Причиною відмови від участі був названий український конфлікт і пов'язана з ним міжнародна ситуація.

Читайте такожВлада Росії заговорила про небезпеку фінського націоналізмуГолови багатьох держав отримали від президента Путіна офіційне запрошення взяти участь в урочистостях з нагоди 70-річчя капітуляції нацистської Німеччини перед антигітлерівської коаліцією.

Раніше про відмову відвідати урочистості з нагоди 70-річчя Перемоги заявили президенти Болгарії, Польщі, Литви, Латвії і Естонії, а також прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр Нідерландів Марк Рютте і канцлер ФРН Ангела Меркель.