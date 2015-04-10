"Друзі Путіна" у Франції розбіглися в поглядах на газові камери

Марін Ле Пен почала публічну суперечку з батьком через те, що він нещодавно повторив неодноразово висловлювану ним думку, що нацистські газові камери були незначною "історичною деталлю", пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Жан-Марі Ле Пен у грудні має намір виставити свою кандидатуру на місцевих виборах у регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег, проте його дочка заявила, що як лідер партії вона тепер блокує його висунення. Політбюро "Національного фронту" обговорюватиме висунення кандидатів 17 квітня.

За словами Марін Ле Пен, її батько "увійшов у спіраль стратегії "випаленої землі" та політичного самогубства".

Вона також закликала Жан-Марі Ле Пена "виявити мудрість, винести уроки з тих проблем, які він сам створив і, можливо, полишити свої політичні обов'язки". Цей заклик до засновника партії повторив і її віце-президент Флоріан Філіппо.

Конфлікт двох поколінь в сім'ї Ле Пен спалахнув з новою силою на початку квітня, після того, як Жан-Марі Ле Пен дав інтерв'ю, в якому зачепив багато зі своїх улюблених тем: що значення газових камер перебільшується і що маршал Петен, який очолював колабораціоністський уряд під час нацистської окупації, зовсім не такий поганий.

Читайте такожФорум нацистів у Петербурзі: приїхав Мільчаков, Ле Пен і "Йоббік" репутацією ризикувати не сталиНе зупиняючись на цьому, Ле Пен сказав, що влада у Франції в руках "іммігрантів" - тут він навів приклад прем'єр-міністра Манюэля Валльса, чиї батьки приїхали з Іспанії, - і що Франції потрібний союз із Росією, аби врятувати "світ білих".

Марін Ле Пен, яка, як багато хто впевнені, має намір виставити свою кандидатуру на президентських виборах 2017 року, в останні роки наполегливо намагалася позбавити "Національний фронт" від іміджу відверто расистською партії.