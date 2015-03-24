Латвія вдруге за день перехопила над Балтикою винищувачі РФ
19:41, 24 березня 2015Світ
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Патрульні літаки Збройних сил Латвії вдруге за сьогоднішній день піднялися на перехоплення двох російських винищувачів.
Су-27СМ / vonsolovey.livejournal.com
Про це в Twitter повідомило Міністерство оборони країни.
"Патрульні літаки 24 березня в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем неподалік Латвії перехопили два російські винищувачі Су-27", - розповіли у відомстві, пише Новий час.
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Раніше повідомлялося, що патрульні літаки Збройних сил Латвії сьогодні піднімалися на перехоплення чотирьох російських літаків над Балтикою.
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