Латвія вдруге за день перехопила над Балтикою винищувачі РФ

Про це в Twitter повідомило Міністерство оборони країни.

"Патрульні літаки 24 березня в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем неподалік Латвії перехопили два російські винищувачі Су-27", - розповіли у відомстві, пише Новий час.

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Раніше повідомлялося, що патрульні літаки Збройних сил Латвії сьогодні піднімалися на перехоплення чотирьох російських літаків над Балтикою.