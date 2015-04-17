Санкції проти Росії істотно впливають на її економіку - Держдеп
Західні санкції проти Росії продовжують чинити істотний вплив на її економіку.
Про це в ході брифінгу заявила речник Державного департаменту США Марі Харф, повідомляє Гордон.
Харф зазначила, що російська економіка, безумовно, потерпає від санкцій, введених у зв'язку з кризою в Україні.
"Чим довше будуть діяти санкції, тим сильнішим буде їх вплив", - зазначила вона.
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Речник Держдепу повідомила, що саме з цієї причини санкції залишаться в силі.
"Якщо на якомусь етапі потрібні додаткові санкції, ми введемо їх", - додала Харф.
США допускають посилення санкцій проти Росії в разі невиконання нею своїх зобов'язань, прийнятих згідно з Мінськими домовленостями. Про це журналістам у Києві заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.
16 квітня під час щорічної "прямої лінії" президент РФ Володимир Путін заявив, що санкції проти Росії носять суто політичний характер і застосовуються Заходом для стримування розвитку країни.