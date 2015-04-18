Меркель допускає створення зони вільної торгівлі з Росією
Канцлер Німеччини Ангела Меркель розраховує в перспективі на створення великої зони вільної торгівлі з Росією
Про це вона сказала у п'ятницю, 17 квітня, на економічному форумі в Штральзунд, передає DW.
За її словами, на даний момент у двох країн спостерігаються політичні проблеми, які слід вирішувати за допомогою політичних дискусій.
"У перспективі ми бачимо створення великої зони вільної торгівлі в тому числі і з Росією", - сказала канцлер Німеччини.
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Меркель запевнила, що угоди про асоціацію з ЄС, підписані з Україною та Молдовою, не спрямовані проти Росії.
"Ми робимо крок за кроком, щоб наблизитися до спільного економічного простору - як одного разу сказав Володимир Путін - від Владивостока до Лісабона", - додала вона.
При цьому першочерговим завданням Меркель вважає виконання мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту в Україні, навіть якщо це пов'язано з певними труднощами.