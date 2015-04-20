В Італії підтвердили, що кількість загиблих мігрантів може сягнути тисячі
Прокурор сицилійського міста Катанія підтвердив, що на кораблі, який затонув за 60 км від берегів Лівії, знаходились близько 950 емігрантів.
Таку інформацію отримали від одного з врятованих емігрантів, який наразі знаходиться у лікарні в Катанії, куди його доправили гелікоптером. 32-річний чоловік з Бангладеш заявив, що на човні контрабандистів, який затонув у Середземному морі, була майже тисяча втікачів із Африки, серед яких близько 50 дітей, повідомляє ТСН з посиланням на Аssociated Press.
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"Сотні були закриті в трюмі", - розповів врятований чоловік.
"Насправді на човні було дуже, дуже багато людей, включно з дітьми. Так що це підтверджує страшну новину", - повідомила прес-секретар ООН зі справ біженців Карлотта Самі.
Проте інформацію щодо кількості жертв ще перевіряють.
Як повідомляв УНІАН, італійський прем'єр-міністр Маттео Ренці наголосив, що буде просити допомоги у своїх колег з ЄС протистояти великим потокам нелегальних мігрантів. Він назвав загибель іммігрантів у Середземному морі справжнім убивством, яке відбувається кожного дня.
Підкреслимо, що з 14 квітня у водах Середземного моря майже щодня тонуть кораблі з емігрантами на борту. Так 14 квітня внаслідок корабельної аварії загинуло 400 з 550 мігрантів. 19 квітня щонайменше 700 іммігрантів знаходилося на кораблі який також зазнав аварії. З них врятувати вдалось близько 30 осіб. А вже сьогодні судно з 300 нелегальними мігрантами з Африки на борту тоне у водах Середземного моря.
В зв'язку з тим, що випадки загибелі мігрантів почастішали Євросоюз сьогодні в Люксембурзі проведе термінову зустріч міністрів закордонних і внутрішніх справ з питань незаконної міграції.