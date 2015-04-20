В Італії підтвердили, що кількість загиблих мігрантів може сягнути тисячі

Таку інформацію отримали від одного з врятованих емігрантів, який наразі знаходиться у лікарні в Катанії, куди його доправили гелікоптером. 32-річний чоловік з Бангладеш заявив, що на човні контрабандистів, який затонув у Середземному морі, була майже тисяча втікачів із Африки, серед яких близько 50 дітей, повідомляє ТСН з посиланням на Аssociated Press.

Читайте такожУ 2014 році торговельні кораблі врятували 40 тисяч мігрантів

"Сотні були закриті в трюмі", - розповів врятований чоловік.

"Насправді на човні було дуже, дуже багато людей, включно з дітьми. Так що це підтверджує страшну новину", - повідомила прес-секретар ООН зі справ біженців Карлотта Самі.

Проте інформацію щодо кількості жертв ще перевіряють.

Як повідомляв УНІАН, італійський прем'єр-міністр Маттео Ренці наголосив, що буде просити допомоги у своїх колег з ЄС протистояти великим потокам нелегальних мігрантів. Він назвав загибель іммігрантів у Середземному морі справжнім убивством, яке відбувається кожного дня.

Підкреслимо, що з 14 квітня у водах Середземного моря майже щодня тонуть кораблі з емігрантами на борту. Так 14 квітня внаслідок корабельної аварії загинуло 400 з 550 мігрантів. 19 квітня щонайменше 700 іммігрантів знаходилося на кораблі який також зазнав аварії. З них врятувати вдалось близько 30 осіб. А вже сьогодні судно з 300 нелегальними мігрантами з Африки на борту тоне у водах Середземного моря.

В зв'язку з тим, що випадки загибелі мігрантів почастішали Євросоюз сьогодні в Люксембурзі проведе термінову зустріч міністрів закордонних і внутрішніх справ з питань незаконної міграції.