Російська опозиція створила для США "список Нємцова" з восьми пропагандистів

Про це розповів Касьянов виданню РБК.

"У четвер я буду у Вашингтоні, ми будемо обговорювати з Конгресом США "список Нємцова", - людей, які, на наш погляд, є пропагандистами і через засоби масової інформації розпалювали ненависть у суспільстві. Зокрема, вони розпалювали ненависть до Бориса Нємцова, де-факто цькували його і підбурювали до розправи над ним", - сказав Касьянов.

У число осіб, проти яких пропонується ввести санкції, потрапили журналісти Володимир Соловйов, Дмитро Кисельов, Аркадій Мамонтов, Андрій Караулов і Костянтин Сьомін, гендиректори телеканалів Володимир Кулістіков і Олег Добродєєв, а також депутат Держдуми Олексій Пушков, який також є тележурналістом.

Читайте такожПродовжено термін слідства у справі про вбивство НємцоваЦі вісім людей безпосередньо пов'язані із цькуванням Нємцова, наголосив Касьянов. За його словами, пізніше буде готовий більш широкий список журналістів, які займаються "пропагандою насильства та нетерпимості" у країні.

Проти них пропонується ввести "закон Магнітського", тобто заборонити їм в'їзд до США і заморозити їх активи у країні.

Співголова РПР-ПАРНАС Борис Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого на Великому Москворецькому мосту. Кілер вистрілив у нього кілька разів і зник з місця злочину на автомобілі ZAZ Сhance сірого кольору. Від отриманих поранень Нємцов помер на місці. Потерпілими у справі про вбивство політика були визнані четверо його дітей.